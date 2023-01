Senza i precari si ferma la ricerca. La riforma che svuota le università romane

Da ogni parte d’Italia, ogni anno, arrivano nella Capitale migliaia di giovani che si iscrivono ai corsi universitari degli Atenei della città. Romani e non, tra di loro si nascondono i futuri scienziati, economisti, fisici e specialisti delle più svariate discipline. Roma resta una meta attrattiva per la formazione post scolastica. Nell’annuale classifica del Censis La Sapienza si è piazzata al terzo posto tra le migliori grandi Università italiane, mentre Tor Vergata e Roma Tre si sono posizionate rispettivamente decima e diciottesima nella graduatoria dedicata ai poli di dimensioni minori. Eppure, una volta terminati gli studi, non tutti gli studenti più brillanti trovano modo di mettere in pratica le proprie conoscenze al servizio della ricerca accademica nostrana. E quando ci riescono, spesso, è con un rapporto di lavoro precario. Ecco perché, ancora oggi, tanti di loro sono costretti a espatriare in cerca di condizioni di vita migliori e di un briciolo di stabilità.

Roma - estero, andata e ritorno

Giulia è venuta da fuori regione a studiare fisica all’Università de La Sapienza. Dopo un dottorato in neuroscienze, ottenuto con il massimo dei voti presso l’Università di Tor Vergata, si specializza in controllo motorio e, come tante colleghe nel suo campo, decide di espatriare, negli Stati Uniti, dove concentra i suoi studi sull’analisi dei movimenti complessi. Entra poi a far parte di un team di ricerca internazionale che studia come il sistema nervoso centrale controlla i movimenti degli arti superiori.





Un progetto con importanti potenzialità anche in ambito sanitario perchè aiutare a capire la fisiologia del sistema nervoso e può aiutare nello sviluppo di protocolli diagnostici o riabilitativi in caso di ictus o malattie neurodegenerative. Oggi Giulia è tornata in patria ed è riuscita a ottenere, non senza difficoltà, una borsa di ricerca di tre anni. Stavolta con l’obiettivo specifico di ottenere indicazioni sulla correlazione tra deficit motori e cognitivi nei pazienti affetti da Alzheimer per individuare degli indicatori precoci della progressione della malattia in soggetti a rischio.

La nuova ricerca è finanziata dal ministero della Salute, in partnership con un istituto privato, specializzato in neuroscienze e neuroriabilitazione. Un investimento lungimirante viste le previsioni di futura insorgenza di patologie di questo tipo in una popolazione sempre più vecchia. Solo nel Lazio, in 20 anni, la quota di residenti over 65 affetta da Alzheimer è aumentata di oltre il 30%, quasi 1,3 milioni di persone nel 2021. Tuttavia il progetto ha una durata limitata a 36 mesi ed è coperto da un fondo dal quale sono esclusi contributi pensionistici, ferie, malattia. “Sono tornata in Italia per un finanziamento del ministero della Salute, legato a questo obiettivo, tra tre anni si vedrà”, spiega la 37enne che, nonostante la lunga esperienza, non ha trovato stabilità lavorativa nel mondo accademico italiano.

In cerca di migliore fortuna

Anche Michele ha studiato nelle aule di una delle Università della Capitale, frequentando nella fattispecie il corso di laurea in Economia di Tor Vergata. Laureato e dottorato presso l’Ateneo, anche lui ha attraversato la trafila degli assegni di ricerca, uno a Padova, gli altri a Roma, per un totale di quasi quattro anni da precario. Ricerche sul reddito e sulla distribuzione della ricchezza, con il ricorso a modelli dinamici di simulazione, che gli sono valse una chiamata da Oxford ma neanche un RTDA (contratto di Ricerca a Tempo Determinato di tipo A) in Italia. In Inghilterra lavorerà per tre anni con un team internazionale a un progetto sulle disuguaglianze e la mobilità sociale a livello europeo. Temi di cui si era già occupato in Italia, con ricerche parallele all’attività accademica di assegnista, attraverso bandi ministeriali e finanziamenti ad hoc.



“Mi stavo avvicinando al limite dei sei anni di rinnovi, oltre il quale non è più possibile proseguire la collaborazione con l’Università se non attraverso un rapporto di lavoro dipendente”, spiega il ricercatore espatriato oltremanica. “Stavo seguendo quest’anno un ulteriore progetto non pertinente al mio percorso formativo, per fortuna ho trovato questa opportunità a Oxford, più corrispondente, ho fatto domanda e mi hanno preso. Avevo provato un RTDA in Italia ma non ero neanche entrato nella shortlist", spiega Michele, “certo anche in Inghilterra la ricerca non è pagata poi così tanto - circa 2500 euro al mese contro i 1800 di un ricercatore a tempo determinato in Italia - il corpo docenti è molto sindacalizzato e sta portando avanti una battaglia per un adeguamento salariale in base all’inflazione. Però ho un contratto con contributi, ferie, malattia, tutte cose finora sconosciute”.

I dati sui precari

Per mettere un freno alla proliferazione di precari nelle Università italiane, il governo Draghi ha avviato una riforma che prevede il superamento della legge 240/2010, la cosiddetta riforma Gelmini, e l’abolizione dei principali contratti con cui le Università intercettano personale docente e di ricerca: l’assegno di ricerca, il ricercatore a tempo determinato di tipo A, per tre anni, e il ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB), di tre anni ma con teorico successivo passaggio allo status di associato. La riforma elimina queste fattispecie e introduce un contratto di ricerca rinnovabile, di due anni (in sostituzione degli assegni), e prevede la figura del ricercatore tenure track (RTT), per un periodo massimo di sei anni, profilo questo che andrà a sostituire, accorpandoli, i precedenti RTDA e RTDB. Il problema è che il costo di questi nuovi contratti è più alto, dai 40mila euro l’anno contro i 24mila corrisposti agli assegnisti, ma il legislatore, a oggi, non ha previsto nuove risorse. Chi rimane, insomma, sarà meglio pagato ma i posti a disposizione per la ricerca si riducono ulteriormente.



Il coordinamento ReStrike

Contro la nuova normativa si sta attivando il coordinamento di precari dell’Istruzione “ReStrike” che ha stimato quanti docenti e ricercatori assegnisti sono al momento impiegati nelle Università di Roma: sono 931 a La Sapienza, 261 a Tor Vergata e 234 a Roma Tre. Numeri impressionanti, se consideriamo che l’Ateneo più grande d’Europa vanta circa 4800 docenti e ricercatori, circa il 20% dei quali, dunque, non di ruolo. Ancora, ci si può fare un’idea di quanto gli Atenei romani (ma non solo, ovviamente) abbiano fatto ricorso a queste figure consultando lo storico dei bandi pubblicati sul sito del Miur per assegni di ricerca negli ultimi dieci anni: sono 5695 quelli scaduti e attivi de La Sapienza, 1277 quelli di Tor Vergata, 1323 quelli di Roma Tre. Infine, su base nazionale, nel 2020 erano 14476 gli assegnisti di ricerca (e oltre 9mila i ricercatori RDTA ed RDTB) a fronte di 14158 professori ordinari. Migliaia di precari, su cui si basa la quotidiana attività delle Università italiane, che rischiano di essere presto estromessi dalle aule di facoltà.

“Ognuno di noi, oltre a fare attività di ricerca, sostiene anche la didattica, un lavoro che, spesso e volentieri, non compare nel nostro CV”, spiega Lorenzo, ricercatore in Ingegneria e membro del coordinamento. “I posti di ricerca non venivano banditi prima e non verranno banditi oggi: alla Sapienza, se andiamo a vedere numericamente quali posti sono stati messi a bando, sono stati favoriti i passaggi da associato a ordinario e da RDTB ad associato piuttosto che l’ingresso di nuove forze” dice ancora il 33enne. “Nei nostri progetti di ricerca si fa fatica a trovare 25mila euro per pagare un assegnista, impossibile fare contratti che prevedono esborsi superiori anche ai 60mila euro annui”.

Ricerca a rischio

“Da noi si romperebbe completamente il giocattolo della ricerca”, spiega Sandro, 45 anni, al quarto assegno di ricerca in Urbanistica, “certo, nella scarsità di risorse, ma abbiamo creato un sistema funzionale, anche grazie a un docente che aveva capacità di far cooperare su queste progettualità, per sviluppare progetti, magari con soggetti privati, fondazioni benefiche, che ti danno poco ma ti consentono di lavorare”. Non è un caso allora che la scintilla della mobilitazione sia partita dalle facoltà meno “ricche” e meno capaci di attrarre i fondi privati che saranno sempre più necessari per portare avanti le ricerche.

“Abbiamo portato una lettera alla CRUI (Conferenze dei Rettori delle Università Italiane), ci hanno detto che l’entrata in vigore è stata spostata grazie al milleproroghe e che sono previsti grandi investimenti sulla ricerca con il Pnrr”, commenta Alberto, ricercatore al CNR fino a settembre del 2022, oggi in DIS-COLL, indennità di disoccupazione. “Il problema è che il Pnrr va a finanziare progetti speciali, quelli di alcuni dipartimenti, su alcuni gruppi di ricerca che riescono ad attrarre gran parte dei fondi a discapito degli altri. Si applica un trasferimento di know how dalle università alle aziende, con dottorati e RDTA che sono di fatto dei ricercatori che lavorano per le aziende”, conclude. Ecco perché, non accolti dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, assegnisti e borsisti promettono battaglia contro quella che non vogliono neanche venga definita “riforma”.