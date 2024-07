Dossier IL SACCO DELLA CAPITALE/2

Vi porto nel quartiere nato intorno a un centro commerciale che attende il suo parco da vent'anni

Due milioni di metri cubi di cemento già realizzati, ma non è finita qui. Quella che per Walter Veltroni doveva essere una "centralità", dal 2007 è un ex dormitorio che lotta per acquisire una nuova identità