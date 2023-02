Dossier Vietato dibattere

“No ai temi divisivi nelle sale del Campidoglio”. La censura della giunta Gualtieri

Il 2 febbraio il Comune ha varato le nuove regole per utilizzare i locali capitolini. L’atto, passato quasi inosservato, introduce novità non di poco conto, che "rischiano di soffocare la libertà di espressione". Santori (Lega): "Se l'avesse fatto un sindaco di destra starebbero tutti urlando al fascismo”. La presidente Celli (Pd): "Non è la mia visione. Proporrò modifiche"