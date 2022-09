Niente voto agli studenti fuorisede, anche stavolta: "La politica ha paura di noi"

La costituzione, all’articolo 3, è piuttosto chiara: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Non poter votare fuorisede è chiaramente uno di questi ostacoli, ma il governo continua a ignorarlo. “La politica ha paura del nostro voto, è quasi spaventata da quello che potrebbe capitare”, spiega Gianluca mentre arrotola una sigaretta. Ha 23 anni, viene da un piccolo paesino in provincia di Salerno, studia medicina alla Sapienza. E ha letteralmente la soluzione in tasca: “Per i referendum è stato possibile firmare con il cellulare attraverso lo spid. Per quale motivo non possiamo farlo anche a queste elezioni?”

