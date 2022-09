Dossier Verso il voto

Neofascisti, no vax, putiniani. La galassia dei candidati romani antisistema

Dal "pistolero" Barillari a chi crede che la vaccinazione sia “una strage di innocenti”. Dalla "putiniana di ferro" Lollobrigida a chi vuole il ritorno alla lira ed è “contro i nazisti di Azov”. Ci sono i No 5g, No pass, No Nato, No tutto. E anche chi ha appena tolto la casacca nera di Casapound