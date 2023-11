“Rocca inaugura cantieri grazie a noi. D'Amato? Fare politica parlando male di altri è scorciatoia infame"

Ex comunista, ex governatore del Lazio, ex segretario del Partito Democratico. Oggi deputato e vertice della fondazione nazionale del Pd. Nicola Zingaretti parla poco, e quando lo fa l’intento è quasi sempre costruttivo: “Costruirsi un’identità politica parlando male degli altri è la scorciatoia più infame e stupida della brutta politica. Se ci sono delle buone idee le si metta in campo, e si chieda di essere giudicati”, dice a Dossier. Il riferimento, neanche troppo velato, è al suo ex assessore alla sanità Alessio D’Amato, che proprio su queste pagine lo aveva accusato di averlo “lasciato solo durante la pandemia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contenuto è riservato agli abbonati.