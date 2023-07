Dossier Prendi l'arte/2

Fendi restaura l'Arco di Giano e lo usa a fini privati

L'intervento risale al 2018 e la struttura è accessibile, dal 2021, soltanto il sabato dalle 10 alle 14. Eppure lunedì 3 luglio, dopo le nozze della nipote Veronica Siciliani Fendi con Edoardo Scibetta, invitati e parenti si sono scattati numerosi selfie in un'area off limits per turisti e normali cittadini