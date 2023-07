“In Ama situazione da terzo mondo. Le officine hanno finito anche l’olio” (VIDEO)

L’emergenza rifiuti è tornata, come ogni estate. E come ogni estate si torna a parlare di città invasa dalla monnezza, di rese dei conti tra Comune e Ama e di cambi al vertice dell’azienda. È dunque naturale chiedersi se di davvero si tratti, e se la giunta Gualtieri avrebbe potuto evitarla. Ne abbiamo parlato con Paola Muraro, ex assessora ai rifiuti di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contenuto è riservato agli abbonati.