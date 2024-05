Sacerdoti pagati dallo Stato. Quel seminario dell'Opus Dei finanziato dal ministero

Il palazzetto a tre piani a forma di L è di un bel color salmone. Appare ben curato ed è ammantato nel silenzio. Da lontano può sembrare anche un elegante boutique hotel come se ne vedono nel cuore di Trastevere. Ma un hotel, di sicuro, non è. Per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è un collegio internazionale di merito riconosciuto con decreto ministeriale del 18 marzo 1996 e come tale finanziato ogni anno. Per il Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede è, invece, un seminario destinato alla formazione a Roma di candidati al sacerdozio provenienti da diocesi di tutto il mondo. Per il Miur si chiama Collegio universitario internazionale ed è gestito dall’associazione Cuir. Presso la Santa Sede è conosciuto come Collegio ecclesiastico internazionale Sedes sapientiae e la sua direzione è affidata alla Prelatura dell’Opus Dei.

