Il voto impossibile dei lavoratori fuorisede

Leonardo allarga le braccia: “Sono lavoratore, fuori sede, precario. Per andare a votare dovrei prendere un giorno di ferie, ma proprio non posso”. Ha 31 anni, da 13 vive e lavora a Roma ma è ancora residente a Cariati, il piccolo borgo in provincia di Cosenza dove è nato e cresciuto: “Una mia amica abita a Hong Kong e potrà votare tranquillamente per corrispondenza. Io no, è una distorsione del sistema”, dice a RomaToday. Anche Rachele è d’accordo: “Gli italiani all’estero sono ancora più lontani di noi, ma sono più vicini al nostro paese, perché hanno più diritti di noi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abbonati a Dossier per vedere il servizio completo

Il contenuto è riservato agli abbonati.