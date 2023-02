Dossier Verso le regionali

Parla il fratello di Rocca: "Vi racconto tutta la verità su Francesco" (VIDEO)

"Lo spaccio di droga quando era giovane non è stata una debolezza, ma voglia di potere e di soldi. Su nostra madre deve chiedere scusa, non è colpa sua se lui è finito dietro le sbarre e se ha avuto legami con la criminalità dentro e fuori il carcere". Il fratello del candidato del centrodestra Francesco Rocca, Alessandro, per la prima volta in video racconta la sua versione dei fatti