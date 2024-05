Le mani dei fondi privati sul patrimonio dell'istituto per ciechi

Tra le aziende di servizi alla persona (ex Ipab) più ricche e ramificate di Roma e del Lazio c'è indubbiamente la "Sant'Alessio-Margherita di Savoia", istituzione che affonda le radici a metà dell'Ottocento. La sua missione, sin dall'inizio, è quella di sostenere i percorsi di autonomia e inclusione sociale di ciechi e ipovedenti tramite interventi abilitativi e riabilitativi. Come tutte le ex Ipab, trasformate in aziende nel 2019, ha un ampio patrimonio immobiliare frutto di lasciti e acquisizioni successive. Su questo tesoro, che secondo alcuni arriverebbe a sfiorare il miliardo di euro, presto si giocherà una partita molto importante in seno alle dinamiche politiche della Regione Lazio targata centrodestra.

