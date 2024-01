Dossier Cold case

Roma non ha spazio per Catherine Skerl. Quando il femminicidio è di serie B

Il 5 settembre il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità una mozione per intitolare un giardino o una via alla ragazza scomparsa nel 1984, come avvenuto l'anno scorso per Simonetta Cesaroni, vittima del delitto di via Poma. Ma la Commissione toponomastica temporeggia. E il 21 gennaio ricorre il quarantennale della morte