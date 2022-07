Fratelli d'Italia, l'alleanza con l'estrema destra romana passa per le vie di Prati

Nessun braccio teso, molto meglio il saluto del legionario, con la mano sull’avambraccio. È identitario e decisamente più discreto. Tatuaggi, muscoli, senso di appartenenza. La sede è piccola, in un seminterrato a Viale Angelico, quartiere Prati: un cortile, una sala conferenze, una stanza per le riunioni. Immancabile il bancone della birra. C’è una piccola biblioteca, qualche decine di volumi dove spiccano i saggi di Bruno Vespa, accanto agli scritti di Codreanu, il fondatore della Guardia di ferro rumena, l’organizzazione fascista ispiratrice per molti movimenti di estrema destra in tutta Europa. E poi il saggio "Omaggio alla RSI", firmato da Rutilio Sermonti, intellettuale neofascista che partecipò fin dall’inizio alle attività del Centro studi Ordine nuovo.

Magnitudo Italia, una delle ultime sigle nate nella galassia dell’estrema destra romana, fondata nel 2018, nei mesi scorsi ha ripreso uno slogan del passato per definirsi: tecnoribelli. Era il marchio di Meridiano zero, il movimento romano durato poco più di un anno, a cavallo tra il 1991 e il 1992, guidato da Rainaldo Graziani, figlio del fondatore di Ordine nuovo. Oggi, come allora, l’obiettivo è penetrare nel mondo giovanile, ma con uno stretto legame con il passato.

I ponti e gli sherpa

La sede di Magnitudo Italia è attraversata dai ponti tra la destra radicale e quella istituzionale. In alcuni casi le alleanze sono dichiarate, come quella con Italexit di Gianluigi Paragone. Iniziative comuni in piazza, davanti Montecitorio, e poi affollate conferenze organizzate insieme nella sede di Viale Angelico.

Ci sono, però, anche legami meno visibili, in grado di raccontare il sottobosco, i percorsi degli sherpa discreti della destra romana.

L’ultimo incontro, pubblicizzato su Facebook, di Magnitudo Italia aveva un tema ambizioso: l’intelligenza artificiale. Il relatore era di peso, il fisico Antonio Ballarin, alto dirigente della Sogei, la società pubblica che si occupa dei dati degli italiani. Una trentina di partecipanti, tutti gravitanti nell’area. L’introduzione viene affidata a Fabio Boccanera, a capo della sconosciuta associazione Patrimonium: "È un'associazione culturale che si ripromette di salvaguardare il nostro patrimonio, che è enorme - spiega al pubblico - ma la verità, non so se volete saperla, ma ve la dico lo stesso, è che volevamo salvaguardare il patrimonio culturale di inizio secolo, diciamo, dal 1920 in poi, che ci piaceva… Tutti dicevano che è stato un periodaccio, un periodo oscuro, noi con questa associazione vogliamo cambiare un po’ il punto di vista".

Ammiccamenti culturali. Poi interviene uno dei dirigenti di Magnitudo: "C’è una piccola rappresentanza dei movimenti che furono, e li ringrazio, mi fa piacere vedere persone con le quali abbiamo militato per tantissimi anni insieme. Oggi qui c’è un pezzo della storia della destra romana". Amicizie cameratesche che affondano nel passato, come la militanza comune con Peppe Dimitri, esponente di punta di Terza posizione, il movimento neofascista romano finito con un processo per associazione sovversiva nei confronti dei dirigenti.

Patrimonium non è appena un ospite della serata. Boccanera spiega la sua presenza così: "Quasi tutte le iniziative culturali che verranno fatte sono diciamo tra virgolette patrocinate da questa associazione". Dunque un rapporto organico.

Via Ottaviano, il sancta sanctorum

Capire il mondo della destra radicale vuol dire conoscere alcuni luoghi della Capitale, la loro storia, i fantasmi, le ombre del passato. A Prati, non lontano dalla sede di Magnitudo Italia, c’è via Ottaviano. Il civico nove fa parte integrante della storia del neofascismo romano. Per anni è stata una delle sedi principali del MSI e del Fronte della Gioventù. Qui venne ucciso Miki Mantakas, uno studente greco del Fuan, da un altro giovane, Alvaro Lojacono, che poi militerà nelle Brigate rosse. Come Acca Larentia, Via Ottaviano, dunque, è un luogo denso di simboli.

Il 17 luglio 2017 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza nazionale - oggi collegata con Fratelli d’Italia, erede del patrimonio immobiliare del MSI prima e di AN poi - approva una delibera per il salvataggio, storico e politico, di quella sede. Viene dato mandato ai dirigenti di acquistarla dalla famiglia Romualdi, atto che si conclude effettivamente nel 2018.

In quella stessa delibera la Fondazione decide anche chi dovrà gestire quello spazio: "Si stabilisca preventivamente un protocollo per la successiva concessione in uso della stessa sede di Via Ottaviano 9 all’Associazione 'Patrimonium', rappresentata legalmente dal Sig. Fabio Boccanera". Vista l’importanza dell’operazione, senza dubbio l’associazione che oggi patrocina gli incontri formativi di Magnitudo Italia doveva essere di assoluta fiducia.