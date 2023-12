Mi sono infiltrata a un evento Pro Vita contro l'aborto. Ecco cosa ho visto

Ottobre, sabato pomeriggio. Il teatro Flavio di Roma si è già riempito con un centinaio di persone. Fra loro soprattutto gente di mezza età, famiglie e qualche neonato che talvolta si fa sentire. In sala viene proiettato un film molto forte e sanguinolento contro l’aborto. L’evento è organizzato in occasione di una giornata definita “No 194 day”. Sullo schermo va in onda "Unplanned", la storia di una donna che "ha raccontato la macelleria che viene praticata da Planned Parenthood .

Il contenuto è riservato agli abbonati.