Assunti dal Comune, lavorano altrove. Così il Campidoglio prova a frenare la grande fuga dei suoi dipendenti

Impiegati, tecnici e funzionari via da Roma Capitale per lavorare in altri enti ed organismi, lontano dagli uffici preferendo staff e segreterie politiche: così la macchina amministrativa, in cui mancano già 10mila unità di personale, rischia di ingolfarsi