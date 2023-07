Dossier Essere Scientologist/3

Saune, olio, integratori e niente farmaci. La lotta alla droga secondo Scientology (VIDEO)

Mi sono infiltrato come volontario nel "Narconon" di Santa Fumia, poco fuori Roma, dove gli ospiti seguono il programma di riabilitazione per tossicodipendenti inventato da Ron Hubbard. Ecco come funziona