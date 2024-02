Zappavigna, Cuomo e tutti gli altri. Che fine hanno fatto gli ultras prestati alla politica

“Il mondo ultras è per antonomasia antisistema, per questo credo che a nessuno dei suoi esponenti di spicco interessi davvero entrare nelle istituzioni. In quel sistema che spesso ci condanna, con repressione e pene severe, considerandoci prima tifosi e poi cittadini. È invece la politica che spesso strizza l’occhio alle tifoserie con iniziative che evidentemente sono più un’arma a doppio taglio che un traino al consenso”. Stefano (nome di fantasia) è un ultras romano di lungo corso. Delle curve che frequenta si dice spesso che sono politicizzate, che hanno legami opachi e occulti con la politica in grado di spostare centinaia di voti. ​​Ma è davvero così? Dossier ha provato a capirlo, coinvolgendo tifosi, politici e amministratori.

