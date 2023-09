Dossier Vado al massimo

Quanto costa fare un concerto nei luoghi storici a Roma e quanto ci guadagna il Comune

Nel 2022 il Circo Massimo ha fruttato 2,1 milioni, reinvestiti per la tutela del patrimonio archeologico. Travis Scott ha incassato in biglietteria oltre 3 milioni di euro, poco più di 200mila sono andati nelle casse comunali. Abbastanza? Come funziona altrove?