Che fine hanno fatto gli ex parlamentari M5s romani

Rappresentanti dell’Unione europea, dipendenti del gruppo parlamentare in Senato, delegati al parlamento della Nato. Ma anche liberi professionisti, operatori video, agricoltori e disoccupati. Sono gli ex parlamentari romani del Movimento 5 stelle: alcuni hanno chiuso con la politica, altri non si sono ricandidati per il vincolo del doppio mandato, altri ancora, semplicemente, non sono stati...

Il contenuto è riservato agli abbonati.