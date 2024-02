Lo scandalo Cep arriva in tribunale. Quel buco nero che "strozza" i Comuni di provincia

Una corsa contro il tempo per salvarsi dal dissesto finanziario, dalle difficoltà economiche che potrebbero portare alla paralisi totale delle attività amministrative e di governo. Una battaglia per recuperare i soldi dei cittadini finiti nel buco nero del CEP - Consorzio Enti Pubblici SpA, e restituirli loro sotto forma di servizi. A cominciare da quelli essenziali: sociale e asili nido su tutti, oltre alla manutenzione ordinaria di strade e piazze. Ma i comuni della provincia di Roma che avevano aderito al consorzio rischiano adesso di non avere indietro nulla o comunque di doversi accontentare di molto meno del dovuto. Il Cep è in liquidazione ma i soldi per pagare i creditori - oltre ai comuni anche ex dipendenti, società di servizi e professionisti - non ci sono. Almeno non per tutti.

