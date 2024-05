“Il padre dà le regole, la madre accudisce”. Chi è lo psichiatra pistolero candidato alle europee per Fdi

“Il padre deve dare le regole, la madre deve accudire”. Carlo Ciccioli scalpita per portare la sua visione della donna e della famiglia anche in Europa. Classe 1952, candidato alle europee al centro per Fratelli d’Italia, il fine psichiatra forense anconetano finisce nella bufera con regolarità impressionante. Una serie di gaffe e scivoloni che non gli hanno però impedito di diventare (e rimanere) uno degli uomini forti di Giorgia Meloni nelle Marche.

Il contenuto è riservato agli abbonati.