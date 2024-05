Pistoleri, antiabortisti, condannati. Chi c’è nelle liste per le europee al centro

Nelle liste dei candidati alle europee al centro si trova di tutto. C’è chi protesta nudo in parlamento, chi pensa che “la madre deve accudire e il padre dare le regole”, chi sparò a un uomo la notte di Natale. Ci sono indagati per finanziamento illecito e condannati per favoreggiamento. E poi c’è chi crede che l’aborto “non è un diritto”, che “sulla natalità Mussolini fece meglio di noi”, o che l’Unione europea sia “un progetto americano” coordinato dalla Cia in funzione antisovietica.

