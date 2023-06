Dossier Il caso

Il bando da 100mila euro va alle sorelle dei consiglieri. Il caso finisce all'Anac

L'associazione, arrivata seconda in graduatoria, è stata scelta per la co-progettazione di un centro di aggregazione giovanile dopo la rinuncia dei primi. La dirigente ha sospeso in autotutela il provvedimento: i fratelli consiglieri non si sono astenuti dalla discussione come previsto dall'art.15 dello Statuto di Roma Capitale