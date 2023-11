Dossier Ricreazione finita

Perché gli ex custodi delle scuole di Roma saranno un altro grosso problema per Gualtieri

Occupano 500 alloggi che i presidi rivendicano per creare aule e laboratori, ma la delibera per sgomberarli non è ancora stata approvata. E ora minacciano ricorsi e scioperi della fame sotto le finestre del sindaco