Dossier Corsi e ricorsi

Le mille vite di Gianni Alemanno

A 10 anni dalla fine del suo mandato l'ex primo cittadino ha da poco lanciato l'idea di un nuovo partito che unisca elementi storici della destra sociale al mondo del dissenso: dalle partite Iva agli scettici del vaccino, passando per la difesa del reddito di cittadinanza. Ma l'ex AN non è nuovo a questi strappi