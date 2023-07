Dossier Lavoratori alla deriva

Perché il porto di Civitavecchia rischia la paralisi nel bel mezzo dell'estate

L'Autorità Portuale vuole smantellare ed esternalizzare i servizi di sicurezza. Protestano le guardie giurate della Port Authority Security. In 60 rischiano il posto: "Rinunciamo alle ferie, turni massacranti in divisa sotto al sole per 1200 euro al mese e vogliono mandarci a casa"