Dossier Il cielo in una stanza

Pioggia in casa, un buco di due metri sul tetto. Ecco come si vive nei condomini misti del Comune

Un telo di nylon per ripararsi dalla pioggia, dentro casa una piscina da 770 litri per raccogliere l'acqua. Gas e luce staccati. Ma dopo un anno il Campidoglio non è ancora intervenuto