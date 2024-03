Quando la sosta selvaggia ha fatto piangere i Parioli. Com’è finita la storia delle multe sulla preferenziale

C’è stato chi ha preso addirittura otto multe in dieci giorni, qualcun altro più di una nella stessa giornata per settimane fino a che l’esasperazione non ha spinto gran parte dei sanzionati a ribellarsi con una class action contro quelle contravvenzioni ritenute viziate e dunque illegittime. È la storia dei cittadini multati sulla preferenziale di viale Regina Margherita nel primo periodo in cui il Comune, allora guidato da Virginia Raggi, decise di installare all’altezza di via Adda la telecamera contro “i furbetti”. Ma come è andata a finire per i sanzionati dall'occhio elettronico dei Parioli?

Il contenuto è riservato agli abbonati.