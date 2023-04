“Ho dovuto adottare la mia stessa figlia, così siamo messi a Roma”: il calvario di una mamma lesbica

Matilde ha gli occhi vispi e un sorriso contagioso. Ha due mamme: Alessandra e Alessia. Non per la giustizia italiana però: in quel caso l’unica mamma è Alessandra, che 8 anni fa è andata a Tenerife, in Spagna, per la fecondazione artificiale. “Siamo state costrette a dichiarare il falso - spiegano a Dossier - e sottoscrivere all’anagrafe che la nostra è una figlia di mamma single. Ma non è così, noi siamo una famiglia, siamo sposate o unite civilmente se si preferisce dire così. Matilde ha due genitori da sempre”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.