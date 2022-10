La scia di sangue sulle strade di Roma e le strategie (inefficaci) per fermarla

Sei morti in cinque giorni sulle strade di Roma, sei vite spezzate, la maggior parte giovanissime, in altrettanti incidenti stradali avvenuti con una frequenza inquietante. E si riaccende il dibattito su quanto effettivamente stia facendo il Comune per raggiungere gli obiettivi della "Vision Zero", il progetto nato in Svezia nel 1997 per eliminare i morti e i feriti causati da incidenti stradali cui anche Roma ha aderito. La mappatura delle strade e degli incroci pericolosi resta carta Proprio per raggiungere (rincorrere, visto le scenario restituito dalle cronache) la Vision Zero, il Comune ad aprile aveva disposto una mappatura delle strade e degli incroci più pericolosi di Roma, che nelle intenzioni della...

Il contenuto è riservato agli abbonati.