"Ecco come funziona davvero la maternità surrogata": da Roma al Canada il viaggio di una coppia gay

Tancredi è nato grazie a due donne: la donatrice dell’ovulo e Meghan, la gestante che lo ha portato in grembo per nove mesi. Lei e la sua famiglia hanno ospitato Giancarlo e Daniele in casa loro in Canada per un mese e mezzo. Si tratta della gestazione per altri, “quella che in modo offensivo viene definita utero in affitto”, dice la coppia a Dossier, “ma chi usa questo termine non sa che a parte le spese mediche, le donne non percepiscono soldi, è tutto su base compleatmente volontaria”. Questo è successo nel 2021, adesso Tancredi ha un anno e mezzo e scorrazza allegro per casa, nel quartiere San Giovanni, con i suoi capelli biondissimi. I suoi papà sono sposati dal 2018 e volevano un figlio da sempre.

Il contenuto è riservato agli abbonati.