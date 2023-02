Dossier Alla fine della fiera

Fiera di Roma è in crisi perenne, ma si salva sempre. Ecco perché

Il polo fieristico è pieno di debiti e non basteranno 200 milioni a coprire il buco. Tra sprechi e spese pazze, otto top manager sono ora indagati per danno erariale. Un problema che parte da lontano e che molti hanno interesse a non risolvere