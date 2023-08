Dossier Senza energie

Pagamenti in ritardo, fondi promessi e spariti. Così la vitamina G della Regione inguaia i suoi giovani

Decine di under 35 sono ancora in attesa dei soldi per realizzare i progetti vincitori del bando 2022: "Costretti ad anticipare migliaia di euro di spese, credibilità con fornitori e collaboratori minata". Intanto il sito è scomparso