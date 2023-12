Immobiliare Vaticano. Dove sono e quanto rendono le proprietà della Santa Sede

Un piccolo Stato nello Stato. Così potremmo descrivere la presenza del Vaticano a Roma in termini geopolitici. Una media città nella metropoli se invece, come faremo, vogliamo soffermarci sulle proprietà immobiliari della Santa sede presenti nella Capitale. Un patrimonio davvero vasto per dimensioni e valore, come emerge dall’ultimo bilancio dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio...

Il contenuto è riservato agli abbonati.