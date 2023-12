Trovano birre, "nasoni" e trucchi per saltare la fila. Tutte le app di Roma e su Roma

In una città caotica e con servizi spesso malfunzionanti la tecnologia può rappresentare un’essenziale ancora di salvezza per chi ci vive. In soccorso ai cittadini sono state create centinaia di app scaricabili su iPhone e Android, che aiutano gli utenti a districarsi nei problemi che la vita di una metropoli ogni giorno può presentare. Alcune create e ideate proprio a Roma, ci sono quelle che hanno avuto successo e continuano a essere abbondantemente scaricate e quelle che hanno avuto vita più breve. Ecco quali sono le più utili e le più divertenti.

Il contenuto è riservato agli abbonati.