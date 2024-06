Altro che turismo diversificato. Quei fondi europei bruciati nella Necropoli degli etruschi

La diversificazione delle mete turistiche e la deviazione dei flussi in aree limitrofe alla Capitale è un tema ricorrente da decenni in una città, Roma, che continua ad attrarre il 90% dei visitatori della regione. Le bellezze nel Lazio d’altronde abbondano e sono stati tantissimi nel tempo i piani per renderle più attrattive e convincere sempre più turisti ad allungare la propria permanenza, andando oltre le consuete visite di Vaticano e Colosseo. A questo fine sono stati stanziati ingenti fondi - anche quelli giubilari e del Pnrr prevedono iniziative per la valorizzazione delle mete meno conosciute. Ma non sempre i finanziamenti hanno sortito l’effetto sperato. Come nel caso dell’annosa questione legata ai servizi integrati della Necropoli della Banditaccia, la città dei morti contigua al comune di Cerveteri.

Millenni di storia, pochi visitatori

Si tratta di un’area di sepoltura etrusca dell’antica Caere: 20mila tombe a camera in un complesso unico, inserito nella lista dei siti Unesco Patrimonio dell’Umanità. Eppure i dati di biglietteria, soprattutto nel confronto con la Necropoli “sorella” di Tarquinia, sono impietosi, in particolare dopo il Covid. Nel 2021, i visitatori della Banditaccia sono stati 17.371, a Tarquinia 50.948. Nel 2020 13.041 contro 25.600, l’anno precedente 49.729 a 71.442. Insomma, se prima della pandemia Cerveteri registrava un 25% in meno di visitatori rispetto a Tarquinia, oggi siamo quasi al 75%, con una perdita netta di oltre trentamila visitatori in due anni. A non agevolare il ritorno dei turisti nell’area di sepoltura etrusca limitrofa alla Capitale c’è anche la totale assenza di servizi integrati. Eppure per la loro organizzazione, negli scorsi anni, è stata spesa un’ingente quantità di soldi pubblici, europei e non solo.

Lo spreco

È il caso del Visitor Center abbandonato che sorge di fronte all'ingresso del sito archeologico. Inaugurato nel 2015, il centro di accoglienza che conteneva la biglietteria, un book shop e servizi igienici (all’interno dell’area archeologica ce ne sono altri due a metà percorso) è costato quasi due milioni di euro, 1,5 comunitari, 400mila euro di fondi regionali. Peccato che la struttura sia rimasta aperta appena tre anni, gestita da Etruria Musei, in virtù di un appalto per i servizi integrati. Fin dall’inizio cittadini e visitatori segnalavano alcune criticità, in particolare relative ai bagni, molto spesso chiusi o maleodoranti per problemi relativi agli scarichi. Nel 2018 scade l’appalto e il centro rimane chiuso. È nel 2021 che il Demanio decide di affidare la proprietà per i successivi dieci anni al Comune di Cerveteri che, a sua volta, pubblica nel maggio dello stesso anno un bando di gestione cui risponde una sola società, la Etruria Srl.

Niente di cui stupirsi, considerando che al nuovo gestore sarebbe spettata la ristrutturazione dei servizi igienici. Una prescrizione che ha probabilmente reso del tutto antieconomica la partecipazione di altri operatori all’appalto. A un altro bando dell’anno successivo partecipano due società, una delle quali è nuovamente Etruria Srl, ma il risultato è un nulla di fatto. L’amministratore della società, Franco Caucci, ha presentato un ricorso e l’ha vinto, il Comune è stato condannato al rimborso di 12mila euro di spese e alla rivalutazione della proposta, considerata tuttavia nuovamente insufficiente. Il risultato è che, tra proclami della politica e dei gestori del parco archeologico, il Visitor Center di Cerveteri resta sigillato.

Sentiero abbandonato

Rimesso a nuovo anche questo con soldi pubblici, ma nei fatti inaccessibile e in stato di abbandono, è anche il cammino di Lawrence, sentiero naturalistico che dovrebbe unire la città dei vivi (Cerveteri) con quella dei morti (la Necropoli) attraversando il Fosso del Manganello. Il periodo è più o meno lo stesso, il 2015, e i soldi messi dalla Regione per la sua messa in sicurezza rientrano anche stavolta tra quelli elargiti da Bruxelles: 81mila euro che sono serviti per la pulizia, la costruzione di staccionate, passamani e opere pubbliche di vario genere che avrebbero dovuto contribuire alla realizzazione del percorso tematico.

Mai completata perché Mario Vari, proprietario di un terreno privato parte del sentiero, nonostante un patto informale siglato nel 2015 per un’autorizzazione al passaggio pedonale per cinque anni, non ha mai tenuto fede al proposito. Anzi, dopo aver usufruito anche sul terreno di sua pertinenza dei lavori di messa in sicurezza, Vari ha chiuso entrambe le vie di passaggio che dal suo terreno condurrebbero alla Necropoli, con cancelli in ferro, lucchetti e catene, mandando di fatto in fumo il progetto di riqualificazione. Con il risultato che oggi il sentiero di Lawrence versa in uno stato di completo abbandono e non è percorso da anima viva.

Insomma, i fondi ci sono e continuano ad arrivare, il problema semmai è come vengono spesi. Solo nel 2019 la regione Lazio annunciava lo stanziamento di 10 milioni di euro per il rilancio del turismo in regione, sette dei quali destinati a Fiumicino, Ostia e Cerveteri. A fine 2023 Federica Battafarano, vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali di Cerveteri esultava per aver ottenuto oltre 240mila euro di fondi sovracomunali per la realizzazione di eventi culturali, come l’Estate Caerite, il Presepe Vivente, il Cerveteri Film Festival, il Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione e l’Etruria Eco Festival. Anche in vista dell’imminente afflusso di pellegrini per il Giubileo, la speranza è che questa volta i finanziamenti possano davvero servire per dare impulso a un turismo in grado di valorizzare anche territori raggiungibili con meno di un’ora di viaggio dalla Città Eterna.