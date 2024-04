Dossier Fly Zone

Vi porto nella torre di controllo di Fiumicino | VIDEO

Alta 56 metri e gestita da Enav, non è la più alta d'Italia, ma la più tecnologica. Una settantina i controllori impiegati per monitorare e gestire no stop il traffico aereo, anche a un ritmo di 90 voli l'ora. Ecco chi ci lavora e come funziona