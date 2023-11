Perché l’affare Tim-Kkr mette in allarme gli undicimila lavoratori di Roma

La rete Tim è passata a Kkr. Il 5 novembre il consiglio di amministrazione del colosso italiano delle telecomunicazioni ha approvato a maggioranza l’offerta vincolante presentata dal fondo americano Kohlberg Kravis Roberts & co. che comporterà la separazione della rete (NetCo) dai servizi (ServiceCo). Un affare da 22 miliardi di euro, che secondo i sindacati “apre una fase di grande incertezza per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per l’occupazione”.

