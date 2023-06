Dossier The social hub

Da discoteca a studentato di lusso: la "rigenerazione urbana" che spaventa San Lorenzo

L'ex Dogana era un luogo di memoria, poi ha ospitato eventi da migliaia di persone a notte. Entro il 2024 si trasformerà in un mix tra alloggi per studenti e spazi per turisti e liberi professionisti a costi, ancora ignoti, ma difficilmente bassi