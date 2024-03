Migliaia di esuberi, indotto in crisi. Cosa succede alla Stellantis di Cassino

Degli stabilimenti italiani è quello che ha fatto registrare la flessione più importante in termini di produzione, - 11,3% tra il 2022 e il 2023. Non a caso, oltre agli 850 esuberi scaturiti dalla crisi dell’azienda, lo stabilimento Stellantis di Cassino ha perso circa 1700 dipendenti negli ultimi tre anni. E oggi i lavoratori della fabbrica si ritrovano tra contratti di solidarietà e centinaia di esuberi temporanei. Il rilancio è legato all’elettrico, ma bisognerà attendere il prossimo anno. Intanto il calo della produzione ha avuto un effetto devastante anche sull’indotto, sulle aziende dell’area che per anni hanno vissuto sotto l’ala dell’ex Fiat. Una crisi che investe migliaia di persone, imprese e lavoratori.

