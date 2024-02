Dossier Stelle cadenti

Un nuovo nome e 164 licenziamenti. Così lo Sheraton si è sbarazzato dei vecchi dipendenti

A marzo il mega albergo dell’Eur riaprirà come Cardo Roma, ma nello staff non ci sarà nessuno degli ex lavoratori: “Operazione becera. Hanno usato la pandemia per liberarsi di noi”