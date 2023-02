Periferie senza autobus: così 5 anni di deroghe hanno lasciato a piedi i romani

Autobus in fiamme, anche d’inverno, corse a singhiozzo e disagi infiniti. Il trasporto pubblico della periferia della Capitale non sembra avere pace e i cittadini esasperati mandano reclami su reclami al dipartimento di Roma Capitale per la Mobilità. Rimostranze puntualmente inoltrate al gestore che, da mesi, non fa letteralmente niente per migliorare la situazione. Gli autisti di Roma TPL, il consorzio privato che gestisce un centinaio di linee di superficie periferiche della Capitale, sono spesso fermi in deposito per l’inadeguatezza dei mezzi.

Il contenuto è riservato agli abbonati.