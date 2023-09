Dossier Cemento a Roma nord

Un nuovo quartiere sull’ansa del Tevere. Il progetto che regala la città dello sport alla Lazio

Palazzine residenziali, uffici, un centro commerciale, bar e ristoranti. Accanto 86 milioni di opere pubbliche. Dietro alla proposta la promessa di "grandi investitori" (che per adesso restano top secret) per trasformare quella parte di Roma in chiave "green"