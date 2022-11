Dossier L'ultimo miglio impossibile

Perché Roma non ha un vero bike sharing e perché è colpa della mancata riforma dei cartelloni pubblicitari

In molte città italiane ed europee esistono biciclette il cui uso è gratuito per i primi 30 minuti. Nella capitale il servizio non è mai partito e la mobilità condivisa è affidata solo ad aziende private, a costi molto più alti