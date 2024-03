Un miliardo e sette progetti. Così lo Stato prova a rigenerare Roma

Nella grande partita della rigenerazione urbana di Roma uno degli attori principali è Cassa Depositi e Prestiti, controllata del ministero dell'Economia e delle Finanze. Un "player" tra i più attivi, che come annunciato durante il primo convegno della fondazione Roma REgeneration mette sul tavolo circa un miliardo di euro. Quasi il 70% dell'investimento totale in Italia, oltre 250mila metri quadri di riqualificazioni. Ma quali sono i progetti in corso firmati da Cdp? E quali quelli vicini alla conclusione?

Il contenuto è riservato agli abbonati.