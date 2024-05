“Così le visite ce le paghiamo da soli”. Cosa succede alla polizza sanitaria dei dipendenti capitolini

Dopo qualche giorno di incertezza ed una lunga trattativa la polizza sanitaria dei dipendenti capitolini è stata rinnovata. Dal 1 aprile è nuovamente attiva la copertura con Le Assicurazioni di Roma (AdiR), la società in house di Roma Capitale che attraverso MyAssistance, società di servizi che opera nel welfare sanitario e assistenziale, garantisce la gestione dei sinistri assicurativi ed un ampio network di strutture sanitarie in cui recarsi per prestazioni e servizi. Ma i comunali sono sul piede di guerra. Ecco perché

Il contenuto è riservato agli abbonati.