Roma senza ostelli della gioventù pubblici. E il Campidoglio da 10 anni non riesce ad aprire il suo

L’ultimo, quello di via Cavour, ha chiuso circa quattro anni fa, mentre lo storico di via delle Olimpiadi, che negli ultimi tempi non versava certo in ottime condizioni ma per 40 anni ha offerto oltre 300 posti letto ai viaggiatori di tutto il mondo nel cuore del Foro Italico, è stato smantellato nel lontano 2011. La struttura, di proprietà del demanio dello Stato, oggi ospita una biglietteria...

Il contenuto è riservato agli abbonati.