Alta Velocità con beffa: a Roma est opere compensative bloccate da 20 anni. E ora è tutto da rifare

Percorrendo via Achille Vertunni, la strada principale del quartiere, si cammina raso muro. I marciapiedi, su buona parte della via, non sono mai arrivati. La sede stradale basta a mala pena per il passaggio degli autobus. Un collo di bottiglia su cui pesa tutti i giorni il flusso continuo di traffico da e verso il Raccordo. Da qui i residenti di La Rustica e Tor Sapienza, quartieri della...

Il contenuto è riservato agli abbonati.