Dossier Notti Capitali/2

100 euro in 5 minuti, 12 ore davanti alle slot. La notte insonne dei giocatori d'azzardo

PODCAST - Per legge dovrebbe chiudere alle 23, ma la più grande sala slot della Tiburtina non dorme mai: "C'è chi arriva alle 22 e se ne va a mezzogiorno. Perdono migliaia di euro in poche ore"